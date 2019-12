Alghero, fidanzati spacciatori arrestati

Cocaina, marijuana, hashish, ecstasy. È il ricco campionario di droghe che una coppia di fidanzati di Alghero offriva ai giovanissimi consumatori della cittadina catalana in una casa trasformata in market della droga. I due, lei 23 anni, originaria di Sassari, e lui 26 anni, algherese, sono stati arrestati dalla Guardia di finanza dopo che i militari li hanno fermati al centro storico per un controllo di routine. I due fidanzati hanno gettato un pacchetto sotto un'auto parcheggiata, involucro che è stato recuperato dai finanzieri, e che conteneva 20 grammi di cocaina. All'interno dell'auto i militari hanno trovato anche alcune dosi di marijuana pronte alla vendita.

Con l'ausilio del nucleo cinofili, con il cane antidroga Efrot, sono state perquisite l'abitazione dei due giovani e qui sono stati trovati e sequestrati mezzo chilo di marijuana, pastiglie di ecstasy, 100 grammi di hashish, tre bilancini di precisione, materiale per confezionare le dosi e oltre 5mila euro in contanti. I due fidanzati sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Bancali.