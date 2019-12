Su traghetti Mit pronto gara pubblica

"Una volta terminata la fase di verifica si procederà ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle imprese che posseggono i necessari requisiti. In caso di esito negativo della fase di verifica delle manifestazioni di interesse, il Mit procederà all'imposizione degli obblighi di servizio o all'assegnazione del servizio attraverso l'espletamento di gara pubblica". Lo ha detto la ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli rispondendo in question time ad un'interrogazione sul bando di gara per il servizio pubblico di trasporto marittimo con la Sardegna.

Sui servizi di collegamento via mare da e verso l'Isola "è in corso di svolgimento - ha spiegato l'esponente del Governo Conte - una specifica attività istruttoria relativa alla predisposizione e successiva pubblicazione del bando di gara elaborato alla luce della delibera della Autorità di regolazione dei trasporti". "Il Mit ha già concluso l'analisi dei dati di mercato relativi al traffico delle merci e di persone nei porti di origine e destinazione delle linee attualmente in esercizio. Da più di un anno è in corso un costante confronto con gli uffici della Regione Sardegna per verificare, anche a seguito di consultazione pubblica, i dati relativi all'esigenza di servizio pubblico e la distribuzione temporale e spaziale, nonché le caratteristiche socio-economiche e demografiche della potenziale domanda".