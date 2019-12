Casa: erogati mutui per 210mln

Oltre 210 milioni di finanziamenti alle famiglie sarde per l'acquisto dell'abitazione nel secondo trimestre 2019: l'Isola è al 14esimo posto in Italia. Ma rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente è una marcia indietro: -13,5% di erogazioni per un valore di quasi 33 milioni. Sono alcuni dei dati dell'ufficio studi del gruppo Tecnocasa riferiti al secondo trimestre 2019.

Se si osserva l'andamento delle erogazioni nella prima parte dell'anno, e si analizzano quindi i volumi del primo semestre dell'anno, la Sardegna mostra una variazione negativa pari a -24%, per un controvalore di -131,2 milioni di euro. Sono dunque stati erogati in questi primi sei mesi 415,9 milioni, l'1,81% del totale nazionale.

I dati delle province per il secondo semestre vedono Cagliari con 95 milioni erogati (-14,5%), nel primo semestre erano stati 187,5mln (-22,2%); Sassari con a 67,6mln (-12,9%) e 133,1 milioni (-33,5%); Nuoro con 13,8mln (-17,8%) e 29,7mln (-21,2%); Oristano con 12,2mln (+11,7%) e 24,5mln (+5,2%); sud Sardegna con 22mln (-18,7%) e di 41,1mln (-8,5%). Quanto all'importo medio del mutuo, la cifra nei primi sei mesi del 2019 si è attestata su 107.800 euro, in diminuzione rispetto a quanto rilevato durante lo stesso periodo dell'anno precedente, quando il ticket ammontava a 112.000 euro.

Mediamente chi sottoscrive un mutuo nell'Isola viene finanziato per circa il 3% in meno rispetto alla media italiana.