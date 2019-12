Sassari, 80enne muore investito da auto

(ANSA) - SASSARI, 2 DIC - Un anziano di 80 anni, Giulio Gantar, è morto dopo essere stato investito da un'auto in via Gavino Pinna, nei pressi della caserma della Guardia di Finanza, a Sassari.

L'incidente è avvenuto verso le 19. Sul posto sono subito giunti il 118 e la Polizia locale, ma per l'anziano non c'è stato nulla dare. Si tratta della terza vittima nel nord Sardegna nelle ultime 24 ore in incidenti stradali. (ANSA).