Ryanair: da marzo 2020 Alghero-Malpensa

"La prossima estate l'aeroporto di Alghero sarà collegato direttamente con quello di Malpensa grazie a Ryanair". Lo ha annunciato Chiara Ravara, manager della compagnia irlandese low cost.

Ryanair volerà verso lo scalo milanese quattro volte alla settimana, a partire dal prossimo marzo. La novità rientra in un più complesso progetto di estensione della programmazione di Ryanair ad Alghero, che prevede già la possibilità di prenotare tredici rotte che saranno operative fino a ottobre 2020.

Per celebrare la nuova tratta, Ryanair ha lanciato una vendita di posti scontati del 20% per chi prenoterà, sul sito della compagnia, entro l'1 dicembre e volerà entro gennaio 2020.

