Cambio di ambulanza dopo incidente

Se la sono vista brutta, ma alla fine se la sono cavata solo con un po' di spavento l'equipaggio e il paziente di un'ambulanza del 118 che si è scontrata con un camion sulla Statale 388. L'incidente è avvenuto in agro di Simaxis, all'altezza di una stazione di servizio. Le modalità e le responsabilità dell'incidente sono ancora tutte da accertare.

Secondo una prima ricostruzione, l'ambulanza, dell'associazione Soccorso Volontari Simaxis, trasportava un paziente e procedeva in direzione di Oristano. L'autotreno viaggiava nella stessa direzione e ad un certo punto ha svoltato a sinistra per entrare nella stazione di servizio proprio mentre sopraggiungeva l'ambulanza. L'urto è stato inevitabile, ma nessuno fortunatamente si è fatto male. L'ambulanza, invece, ha riportato danni ingenti a una fiancata. Per completare il trasporto del paziente, che era diretto all'Ospedale San Martino di Oristano, è dovuta intervenire un'altra ambulanza del 118.