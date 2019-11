MetroCagliari arriverà sino a Sestu

Via alla progettazione della metropolitana di superficie dal Policlinico di Monserrato a Sestu dalla direzione generale dell'assessorato regionale dei Trasporti, dove si è tenuta una riunione tecnico-operativa. Con la delibera dello scorso 14 novembre la giunta regionale ha già destinato 8 milioni di euro per la definizione del tracciato che ha avuto il via libera anche dai sindaci dei comuni interessati dal tracciato: oltre Sestu, anche Selargius e Monserrato.

"Il primo passo è stato fatto - commenta su Fb la sindaca di Sestu Paola Secci - non è mia abitudine comunicarvi i nostri sogni ma ritengo invece giusto e corretto informarvi quando ci sono i presupposti per una concreta realizzazione dei progetti. Non siamo certi dei tempi ma bisognava pur iniziare. Noi lo abbiamo fatto". La metro di Cagliari continua quindi il suo percorso al di là della statale 554.

Per quanto riguarda invece lo sviluppo urbano a Cagliari il primo tracciato riguarderà il collegamento tra piazza Repubblica a piazza Matteotti, i cui lavori dovrebbero cominciare nel 2020. Previsto anche il tratto di collegamento con il Poetto.