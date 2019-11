Scioperi, 14 voli cancellati in Sardegna

Sono 14 i voli da per la Sardegna cancellati a causa dello sciopero dei controllori di volo proclamato da alcune sigle sindacali dalle 13 alle ore 17 e per altre agitazioni nel settore del trasporto aereo. Otto i collegamenti sospesi da Alitalia, quattro da Volotea e due da Ryanair.

Nel dettaglio sono rimasti a terra gli aerei dell'ex compagnia di bandiera che avrebbero dovuto collegare Roma e Cagliari alle 13.55 e alle 12, il Milano-Cagliari delle 13.15, il Cagliari-Milano delle 15.25 il Roma-Alghero delle 13.40, i Cagliari-Roma delle 14.35 e delle 15.45 e l'Alghero-Milano delle 15.30. Volotea ha cancellato i collegamenti Cagliari-Torino delle14, Cagliari-Verona delle 15.55, il Napoli-Cagliari delle 13:05 e il Palermo-Cagliari delle 15.30. Infine Ryanair ha sospeso i voli delle 10.25 da Cagliari per Karlsruhe/Baden-Baden e il collegamento di ritorno dalla Germania previsto per le 14.35.