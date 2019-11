Sigilli a circolo privato, due arresti

Da dietro il bancone confezionava dosi di cocaina mentre gli avventori giocavano con macchinette fuori legge. Lo hanno scoperto gli agenti della Divisione di polizia amministrativa della Questura di Cagliari e della squadra mobile nel corso di un blitz congiunto eseguito ieri sera a Villasor all'interno del circolo privato Mabba. In manette sono finiti Romina Giarraffa, 37 anni socia e barista del circolo e Giuseppe Marongiu, 30 anni.

Appena entrati i poliziotti, i due sono apparsi nervosi. Perquisendo la barista gli agenti hanno trovato 15 dosi di cocaina, mentre altri sette grammi di droga sono stati sequestrati al 30enne. Nel corso del blitz sono state individuate tre macchinette video poker irregolari: erano scollegate alla rete dei Monopoli e consentivano poche vincite ai giocatori. Sono in corso le indagini per stabilire chi ha fornito i video poker al titolare del circolo. Per quest'ultimo sono scattate sanzioni per 36mila euro. Il circolo privato è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti su tesseramenti e rispetto delle norme sugli esercizi pubblici visto che il club era un vero e proprio bar.