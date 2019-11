Maltempo: nuova allerta per temporali

(ANSA) - CAGLIARI, 18 NOV - Nuova allerta meteo della Protezione civile regionale che per tutta la giornata di oggi, lunedì 18 novembre, ha emesso un bollettino di rischio idrogeologico per temporali di criticità ordinaria (codice giallo).

In particolare, la zona più a rischio è quella del Logoduro.

"Dalle prime ore del mattino - avvisano gli esperti meteo - si prevede la formazione e lo sviluppo di temporali di forte intensità sul Mar di Sardegna e sul Mar di Corsica. Tali sistemi convettivi potranno interessare anche il nordovest dell'isola. I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento dai quadranti meridionali".