Premiata ciclovia del Cammino S.Barbara

La ciclovia del Cammino di Santa Barbara, nel Sulcis, ha ottenuto la menzione speciale al Go Slow-Co.Mo.Do 2019, premio destinato ai migliori progetti italiani di mobilità dolce. Progettata dal Cirem (Centro interuniversitario di ricerche economiche e mobilità) dell'Università di Cagliari, diretto da Italo Meloni, si è distinta per la promozione di viaggi consapevoli e processi positivi di trasformazione del paesaggio culturale.

"Questa bella notizia colloca la Sardegna tra le Regioni virtuose del nostro Paese", commenta il presidente della Fondazione del Cammino, Giampiero Pinna. La ciclovia attraversa complessivamente 440 chilometri divisi in nove tappe con l'attraversamento di 21 centri urbani. Un percorso che coincide per ampi tratti con quello previsto per il cammino a piedi. Interconnesso con diverse fermate degli autobus Arst e con le stazioni ferroviarie di Carbonia, Iglesias e Villamassargia, tocca numerosi punti di interesse naturalistico e culturale.