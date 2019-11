Papa: nomina mons.Baturi nuovo arcivescovo di Cagliari

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi metropolitana di Cagliari, presentata da mons. Arrigo Miglio per raggiunti limiti di età. Il Pontefice ha quindi nominato nuovo arcivescovo mons. Giuseppe Baturi, 55 anni, di Catania, sotto-segretario della Conferenza Episcopale Italiana. Ordinato sacerdote il 2 gennaio 1993, si è laureato in giurisprudenza nell’Università di Catania e in diritto canonico alla Pontificia università gregoriana. Canonico minore della Cattedrale catanese, è stato insegnante di religione e responsabile regionale di Comunione e Liberazione. Dall’ottobre del 2012 è stato direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi giuridici della Conferenza episcopale italiana di cui, nel 2015, è stato nominato Sottosegretario. E' inoltre membro del Comitato per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica.