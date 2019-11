Disegni Paladino in calendario dell'Arma

Raccontare con immagini la storia dei carabinieri, la vita quotidiana di un militare impegnato ogni giorno in città, ma anche nelle missioni all'estero. È un calendario 'narrativo' quello 2020 dell'Arma, presentato nella sede del Comando provinciale di Cagliari, ma anche negli altri Comandi di tutta la Sardegna. Le tavole dei dodici mesi, della copertina e della doppia pagina centrale, sono state realizzate dall'artista Mimmo Paladino, tra i massimi autori contemporanei, celebre esponente della transavanguardia, che ha visto le proprie opere esposte in via permanente in alcuni dei principali musei internazionali, tra cui il Metropolitan Museum di New York.

Sono accompagnate dai testi di Margaret Mazzantini, scrittrice di fama mondiale, vincitrice di premi prestigiosi, tra cui lo Strega e il Campiello. Disegni e parole per raccontare "la solidarietà e l'attenzione verso il prossimo con cui ogni militare dell'Arma tutti i giorni, in Italia e all'estero, svolge il proprio servizio". Presentati anche l'Agenda Storica 2020, incentrata quest'anno sul "Centenario della Scuola Marescialli e della nascita di Salvo D'Acquisto", il Calendarietto da tavolo, dedicato alle piazze d'Italia, e il Planning da tavolo, che racconta la Banda dei Carabinieri nell'anniversario del suo centenario.