Lerner, Bartezzaghi e Galimberti al LEI

Gad Lerner, Stefano Bartezzaghi e Umberto Galimberti sono tra gli ospiti, dal 5 all'8 dicembre, della quarta edizione del LEI festival, organizzato dalla Compagnia B. In realtà la manifestazione, con un ricchissimo programma, è cominciata lo scorso 30 maggio. Ma ora si entra nel vivo. Il tema è quello dell'equilibrio. Sarà sviluppato, tra gli altri, anche dal giovane filosofo Leonardo Caffo e dall'arrampicatore Manolo. Un festival diffuso: tra Cagliari, Sassari, Pau, Nuoro e Olbia, propone 20 incontri con gli autori, 13 reading, due workshop, un laboratorio di filosofia per adulti e tre per bambini, sette laboratori di promozione della lettura nelle scuole, due cene e due concorsi letterari.

Accanto a questi, numerose attività. A partire dai laboratori filosofici P4C (Philosophy for Children e for Community) rivolti tanto ai bambini quanto agli adulti per affrontare il tema dell'equilibrio. Oppure "Leggo per te" nel reparto Pediatria dell'ospedale Brotzu: gli attori della Compagnia B vestiranno i panni dei personaggi della fiaba di Aladino. Cultura anche sui pullman del Ctm attraverso reading itineranti e donazioni gratuite di libri ai passeggeri. E ancora, menù letterari tra Sassari e Cagliari, i libri a Km 0 e i reading in bicicletta per un tour nel centro città dedicato alla letteratura green. Libri a ritmo di swing in piazza Garibaldi, a Cagliari, con una serata all'insegna del ballo, durante la quale saranno regalati libri destinati al macero, per dare loro nuova vita.

Tra gli appuntamenti il 26 novembre, con l'Università di Sassari, una conversazione con il filosofo Andrea Tagliapietra dal titolo La filosofia dei cartoni animati. "L'equilibrio - ha spiegato la direttrice artistica del festival Alice Capitanio nel presentare l'evento con Luca Sorrentino - non è mai sicuro e non è mai definitivamente raggiunto, si costruisce e si disintegra passo dopo passo durante il percorso di evoluzione".Tra i partner il Polo umanistico delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari. Il LEI Festival è realizzato con il patrocinio di Comune di Cagliari, Comune di Sassari, Città Metropolitana di Cagliari, Comune di Pau.