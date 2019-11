Malore durante caccia, muore 48enne

Tragica battuta di caccia oggi pomeriggio nel Cagliaritano un uomo di 48 anni di Quartu Sant'Elena è morto per un malore. L'episodio è avvenuto nella zona di Maracalagonis, in località Scala Manna, a 600 metri di altezza in un impervio terreno. L'uomo era impegnato in una battuta insieme ad alcuni amici, quando si è sentito male, accasciandosi sul terreno. Le persone che si trovavano con lui hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorritori del Soccorso Alpino e speleologico e i medici del 118 che hanno provato a rianimare il cacciatore, ma per il 48enne non c'è stato nulla da fare. Sul campo anche gli agenti del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della stazione di Campuomu.

Nelle campagne di San Vito un altro cacciatore è caduto fratturandosi una gamba. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero in ospedale, non è grave.(ANSA).