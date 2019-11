Maltempo: allerta per temporali e vento

Il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per temporali e vento. A partire dalle ore 8 sino alle 20 di domenica 10 novembre si prevede sulla Sardegna occidentale e meridionale lo sviluppo di temporali localmente anche di forte intensità. I fenomeni saranno accompagnati da raffiche di vento fino a burrasca in prevalenza da sud-ovest.

"In presenza di fenomeni temporaleschi - ricorda la Protezione civile - è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; è fatto anche divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e fiumi e attraversare sottopassi".