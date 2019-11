Sardegna: firmata intesa Stato da 2,1mld

E' stato siglato a Roma, al ministero degli Affari regionali, l'accordo Stato-Regione da 2,1 miliardi di euro che entreranno nelle casse della Sardegna tra il 2020 e il 2033. Hanno apposto la firma il viceministro dell'Economia Antonio Misiani, il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia e il governatore della Sardegna Christian Solinas.

Questi i punti dell'intesa: la riduzione, a partire dal 2020, della quota di accantonamenti per un valore di 153 milioni che rimarranno nelle casse sarde. Si passerà, cioè, da un contributo alla finanza pubblica di 536mln a 333mln annui. Quanto al pregresso del 2018 e 2019, le parti si accordate su 412 mln da restituire all'Isola. Poi ci sono le risorse aggiuntive: 1,6 miliardi per un grande piano infrastrutturale che servirà a colmare il gap in termini di strade, scuole e ospedali. Infine c'è spazio per 10 milioni annui per le Province e per 76 milioni destinati al ripianamento del disavanzo sanitario.

Il tavolo è stato aperto da un breve intervento del padrone di casa, il ministro Boccia, che ha definito l'accordo "di portata storica". "Risaniamo uno squilibrio forte, annoso e ingiusto nei confronti dell'Isola", ha aggiunto il vice ministro Misiani. Ha chiuso il presidente Solinas, sottolineando il valore dello spirito collaborativo che le parti hanno saputo mettere in campo, e l'entità finanziaria, oltre che politica, di un'intesa che apre per la Sardegna nuove prospettive di crescita e di investimenti.