Cagliari: Joao Pedro rinnova sino 2023

Joao Pedro, capocannoniere del Cagliari con cinque gol in questo campionato, rinnova il contratto con la società rossoblù sino al 30 giugno 2023. Arrivato in Sardegna nell'estate 2014, il giocatore brasiliano ha collezionato già 165 gare con il Cagliari e realizzato 44 gol che gli valgono un posto nella top-10 dei migliori marcatori di ogni tempo del club. Partito come trequartista, si è trasformato negli ultimi anni in attaccante vero e proprio. Quest'anno è andato a segno contro Inter, Genoa, Roma e due volte con il Bologna.