Piogge e schiarite per Ognissanti

Tempo incerto su tutta la Sardegna per il ponte di Ognissanti. Piogge sparse, anche localmente intese o con fenomeni temporaleschi, alternate a schiarite caratterizzeranno il primo fine settimana di novembre. Tre giorni nei quali le temperature minime continueranno a scendere, stabili invece le massime. A confermare l'ondata di maltempo è Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, che prevede "acquazzoni distribuiti in modo molto irregolare", e gli esperti dell'Arpas. "Cielo nuvoloso con residue ed isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, l'1 novembre - si legge nel bollettino - con cumulati deboli nelle prime ore del giorno e attenuazione dei fenomeni dalla mattinata". Un quadro analogo per sabato 2, peggioramento invece per domenica 3. Secondo l'Arpas, la giornata "sarà caratterizzata da cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati moderati principalmente sul settore occidentale".