In passerella i cani senza pedigree

(ANSA) - SASSARI, 29 OTT - Nessun pedegree, nessun blasone da vantare, ma tanta bellezza, simpatia e doti d'agilità sorprendenti. Sono i sessanta protagonisti di "Meticcio Expo 2019", l'originale esposizione cinofila per animali senza una razza precisa, portata in scena a Uri nel weekend dal comitato provinciale del Csen. Miss Meticcio è stata proclamata Minnie, cagnolina sassarese condotta da Rebecca Sechi, mentre Mister Meticcio è Blu, arrivato da Elmas con Stefania Marra. Nanà, invece, dolcissimo cane con tre zampe, ha conquistato il premio Argon.

La manifestazione è stata un successo grazie anche alla performance dell'Unità cinofila della polizia di Stato di Abbasanta. Gli agenti hanno offerto ai visitatori una dimostrazione pratica del lavoro che svolgono i poliziotti a quattro zampe. Protagonisti della simulazione sono stati Bad, labrador specializzato nella ricerca di esplosivo, e Garin, pastore tedesco esperto nella caccia alle sostanze stupefacenti.

Il "best in show" della domenica e le premiazioni sono stati trasmessi in diretta streaming su internet da Directa Sport Live Tv, raggiungendo il record di 4mila e 800 visualizzazioni.(ANSA).