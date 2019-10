Nuovi Scavi nel sito S.Vittoria a Serri

Nuova campagna di scavi nel Santuario Nuragico di Santa Vittoria di Serri, all'interno del "Recinto delle feste". Dall'1 ottobre la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari ha dato avvio ai lavori di consolidamento e restauro del sito grazie a un finanziamento di 111.557,18 euro ottenuto con la ripartizione della quota dell'8 per mille dell'Irpef per il 2016.

Localizzato sul margine orientale della Giara di Serri, al confine tra la Trexenta e il Sarcidano, il santuario di Santa Vittoria rappresenta ad oggi uno dei siti più importanti della Sardegna per la ricostruzione della protostoria dell'isola nell'età del Bronzo e del Ferro e per la conoscenza delle pratiche religiose delle popolazioni nuragiche. L'area conosce inoltre una continuità di frequentazione che perdura fino all'età altomedievale. La scoperta del sito risale al 1909. Le indagini interessano una vasta area costituita da un muro di recinzione ellittico a cui si addossano vari ambienti a pianta circolare. Un settore verosimilmente porticato e altre strutture ancora di non chiara definizione. Interpretato da Giovanni Lilliu come luogo di incontro delle genti nuragiche in occasione dello svolgimento delle cerimonie religiose, il complesso necessita di ulteriori approfondimenti di indagine. L'obiettivo dei lavori in corso è infatti quello di verificare l'articolazione di questi spazi e di indagare, anche alla luce del progresso degli studi in ambito nuragico, la funzione di questo settore centrale, evidenziando anche eventuali fasi di rioccupazione e frequentazione in età punica, romana e altomedievale.

Il complesso nuragico di Santa Vittoria assieme ad altri 18 siti archeologici, è stato inserito dalla Soprintendenza anche all'interno di un ulteriore finanziamento finalizzato alla definizione di un sistema museale delle aree archeologiche della Sardegna centro-meridionale, i cui lavori, per un importo complessivo di 3,5 milioni di euro, sono in fase di aggiudicazione. Di questo, 448.686,34 euro saranno destinati al proseguimento delle ricerche, al restauro e alla valorizzazione del sito di Santa Vittoria.