Incendio devasta Mondo Camerette Sassari

(ANSA) - SASSARI, 26 OTT - Un incendio scoppiato poco dopo la mezzanotte ha distrutto lo showroom di mobili Mondo Camerette, nella zona industriale di Predda Niedda, a Sassari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre e tre supporti con autobotte e carro aria. I pompieri hanno lottato tutta la notte per spegnere le fiamme e le squadre sono ancora impegnate per bonificare la zona. Non si conosce ancora l'origine dell'incendio, ma il fuoco ha completamente distrutto gli arredi e la merce esposta nel capannone, lesionando anche la struttura. Sul posto è intervenuto anche il nucleo NBCR per la valutazione dei prodotti della combustione e la decontaminazione del personale.