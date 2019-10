Maltempo, allerta gialla in Sardegna

Cambiano nuovamente le condizioni meteo in Sardegna, interessata da un vortice depressionario che porterà sull'isola piogge e temporali, localmente sparsi che interesseranno soprattutto la parte orientale e centro settentrionale della regione, con possibili forti raffiche di vento. Sulla base delle previsioni, il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile ha emesso una nuova allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalle 18 di oggi e sino alle 24 di sabato 26. La criticità ordinaria riguarda, in particolare i bacini del Flumendosa - Flumineddu e la Gallura.