Più sinergia tra Cc e polizia locale

Pianificare le strategie per far fronte alle esigenze di sicurezza delle diverse zone di Cagliari. È uno dei temi affrontati nel faccia a faccia tra il comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, il colonnello Cesario Totaro, e il sindaco del capoluogo sardo Paolo Truzzu. "Durante l'incontro istituzionale è stata posta l'attenzione sui principali temi della sicurezza del Capoluogo e della Città Metropolitana di Cagliari - spiegano dal Comando provinciale dell'Arma - con particolare riferimento alle strategie d'azione da adottare per far fronte alle esigenze di sicurezza delle diverse aree urbane, specialmente quelle dove emergono particolari criticità". L'obiettivo è quello di rendere ancor più efficace la sinergia tra carabinieri e polizia municipale, con servizi anche congiunti, come è avvenuto durante le ultime attività portate a termine in diversi quartiere e alla Marina.