Agroalimentare traina presenze turismo

(ANSA) - NUORO, 23 OTT - Tendenza al miglioramento dell'offerta turistica, buono il servizio di accoglienza, ottimo il paesaggio e il contesto. Punteggi bassi, invece, rispetto alle camere dei grandi alberghi, elementi che migliorano per le piccole strutture come i B&B. Sono alcuni dei macroindicatori di una ricerca della società Travel Appeal sulla reputazione digitale delle strutture turistiche dell'Isola presentata al Forum del Turismo, organizzato da Unicredit al Paradise Resort di San Teodoro. Occasione per l'istituto bancario per presentare "Made4Italy", il programma per lo sviluppo dei territori e delle risorse locali. Secondo la ricerca, il settore agroalimentare è una motivazione trainante per i visitatori che scelgono la Sardegna, per questo Unicredit propone un programma per favorire un sistema integrato turismo-agroalimentare che supporti lo sviluppo di diversi progetti sul territorio. La banca destina alle Pmi di tutta Italia 5 miliardi di euro nel triennio 2019-2021 per stimolare il "fare-rete" nei settori turismo e agroalimentare. Presenti al Forum, tra gli altri, Mario Romanelli, direttore vendite di Travel Appeal, Agostino Cicalò, presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Paolo Manca, presidente Federlberghi Sardegna, e Fabrizio Tartaglia, responsabile territoriale relazioni di Unicredit.

Al centro del programma la domanda turistica, sempre più variegata, e la necessità di adeguarsi alle nuove frontiere del turismo, che poggiano su alcuni pilastri: il fattore umano attrae più di monumenti e delle bellezze naturali; attenzione massima del visitatore alla cultura, all'enograstronomia e alla natura; il viaggiatore utilizza sempre più tecnologia digitale per organizzare i viaggi, come le app, ed è importantissima l'attenzione ai social media che dicono molto sul fronte della reputazione e dell'appeal di strutture e luoghi. Le recensioni, infatti, influenzano le prenotazioni per il 75% dei viaggiatori; il 97% degli ospiti condivide le proprie esperienze sui social e l'84% pianifica il viaggio consultando fino a 20 recensioni.(ANSA).