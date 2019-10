Scontro frontale a Orosei, un morto

Un 33enne di Dorgali, Luigi Fancello, è morto in seguito ad uno scontro frontale tra due auto avvenuto sulla Statale 125 a Sos Alinos, nei pressi di Cala Ginepro, sulla costa di Orosei. Per cause ancora da accertare, si sono scontrate una Honda e una Kangoo Renault. Le condizioni di Fancello sono apparse da subito gravissime. E' così richiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasporto all'ospedale civile di Sassari, dove l'uomo è morto poco dopo il ricovero. Altre tre persone sono state portate in ambulanza al San Francesco di Nuoro, ma non sarebbero gravi. Sul posto i vigili del fuoco di Siniscola, i Carabinieri e la Polizia stradale, che ora al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.