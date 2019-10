Migranti, continuano sbarchi in Sardegna

Nuovo sbarco di migranti nel sud Sardegna. Durante la notte sono arrivati 15 algerini, tra i quali un minore, a Sant'Antioco. Uno dei migranti è stato accompagnato in ospedale a Carbonia perché non era in perfette condizioni di salute. Il barchino in legno con un motore fuoribordo da 40 cavalli è stato avvistato dalla Capitaneria di porto a largo, vicino a Cala Piombo, nello specchio di mare di Teulada. I migranti sono stati fatti sbarcare al porto di Sant'Antioco. Oltre lo straniero portato in ospedale, gli altri 14 dopo visite e identificazioni sono stati accompagnati al centro di prima accoglienza di Monastir. Un secondo barchino con a bordo otto migranti è stato avvistato a largo delle coste di Giba, ma ancora non è stato rintracciato.