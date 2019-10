Uomo muore schiacciato da un albero

Si chiama Peppino Piana l'uomo morto a Florinas, nel Sassarese, in località Sa Pria-Pedru Maiolu. Pensionato, 84 anni del paese, è stato schiacciato da un albero mentre si trovava insieme al cognato in un appezzamento di terreno di un conoscente che li aveva autorizzati a tagliare legna da ardere. Un pioppo appena segato gli è caduto addosso, colpendolo alla testa e uccidendolo sul colpo. Allertati dalle urla disperate dell'uomo che era insieme a lui, i vicini sono accorsi e hanno chiamato i soccorsi. Dopo pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco di Sassari, un'ambulanza del 118 e i carabinieri, ma per il pensionato non c'era più nulla da fare