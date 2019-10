Il digital marketing attrae le Pmi sarde

Oltre il 67% delle piccole e medie imprese sarde dichiara di aver già pianificato un incremento delle risorse per le attività di marketing online nei prossimi 12/24 mesi. I principali obiettivi che pensano di poter raggiungere con campagne digital sono: acquisire nuovi clienti, riattivare consumatori già esistenti e promuovere offerte speciali. E' quanto emerge da un'analisi di Groupon che sull'importanza che pmi sarde attribuiscono al marketing digitale.

I social media sono uno dei canali di marketing digitale maggiormente utilizzato dell'ultimo anno. Sebbene il 17% delle imprese sarde abbia utilizzato campagne di advertising outdoor come principale canale di marketing negli ultimi 12 mesi, si riscontra un'interessante 50% che dichiara di aver utilizzato Facebook o Instagram. Così il 33% afferma che la propria presenza sui social media sia stata l'investimento di marketing più efficace negli ultimi 12 mesi e il 17% afferma che sia stata la pubblicità sui social a pagamento ad avere questo primato. Più di un terzo (33%) rimane convinto dell'efficacia di un mezzo più tradizionale come il direct marketing. E i social media di proprietà delle aziende sono giudicati il mezzo con maggior mordente dal 33% delle Pmi.

Un'interessante opportunità è vista anche negli influencer: sono ben l'83% delle Pmi a riconoscere l'importanza che questi personaggi possono rivestire per il loro business, se correttamente coinvolti in attività e progetti a loro dedicati. Sono i proprietari o i Managing Director delle Pmi ad essere "in prima linea" in fatto di implementazioni di campagne di online marketing. Il 67% di loro si occupa direttamente di seguire queste attività, mentre solo il 33% si affida a un Marketing Manager. "Siamo ben consapevoli di quanto le Pmi siano il motore dell'economia del nostro paese - dichiara Valentina Manfredi, managing director Groupon Italia - i risultati di questa ricerca ci mostrano come ci sia una chiara evoluzione della mentalità anche di questi imprenditori che si stanno rapidamente aprendo alle possibilità del digital marketing".