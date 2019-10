Unicef-Ateneo Cagliari firmano intesa

Accordo di collaborazione sui diritti dell'infanzia tra Unicef Italia e Università di Cagliari. La sigla dell'intesa a Palazzo Belgrano con le firme della rettrice Maria Del Zompo e del presidente dell'Unicef Francesco Samengo. Il patto, della durata di due anni, consentirà la prosecuzione di un corso universitario multidisciplinare sui temi cari all'Unicef: educazione allo sviluppo e ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, rapporti fra i Paesi del nord e del sud del mondo, interculturalità, giustizia sociale, disparità di genere, problemi ambientali e economici, soluzione pacifica dei conflitti, emergenze che hanno un impatto sulla vita dei bambini e dei ragazzi.

Il corso vale come formazione aggiuntiva per gli studenti provenienti da tutti i corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico. A chi, su base volontaria, deciderà di partecipare saranno riconosciuti dei Cfu formativi. Per neolaureati, operatori sociali, docenti delle scuole il corso avrà valenza di aggiornamento professionale, per gli allievi degli ultimi anni delle scuole superiori, invece, peserà sul credito formativo.

"La firma di questo protocollo, nell'anno in cui celebriamo i 30 anni della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, rappresenta un'azione concreta per ribadire il nostro impegno a favore di tutti i bambini, in Italia e nel mondo", ha detto Samengo. La rettrice ha espresso soddisfazione per la prosecuzione della collaborazione con Unicef. "La stiamo portando avanti da molti anni e ora sarà ulteriormente valorizzata dal corso di approfondimento", ha spiegato Del Zompo.