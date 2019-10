Turismo-pil sardo, traina gruppo Onorato

DI ROBERTO MURGIA

Due dati su tutti: un contributo del 17% al fatturato turistico della Sardegna con 1,1 miliardi di spesa complessiva sull'Isola, e un contributo del 3,2% al Pil regionale con 567 lavoratori sardi occupati stabilmente. E' la sintesi della presenza e del ruolo che il gruppo Onorato, con la sua flotta e i suoi servizi, svolge in Sardegna. Tutto scritto nello studio realizzato da The European House-Ambrosetti, presentato oggi a Cagliari in occasione del convegno "Destinazione Sardegna: collegare il progresso, creare il futuro", presenti l'amministratore delegato di Moby Achille Onorato e il governatore Christian Solinas.

La cifra relativa al Pil comprende l'impatto diretto e indiretto delle forniture di beni e servizi locali, e delle retribuzioni pagate sul territorio, a cui si aggiungono quelli generati dai turisti trasportati nell'Isola e dalle merci esportate sulla Penisola. Il rapporto racconta il ruolo di Moby e Tirrenia nell'economia sarda con le rotte coperte con tutti porti: Olbia, Porto Torres, Cagliari, Arbatax, La Maddalena) "E' come se fosse una grande metropolitana galleggiante che tiene l'Isola collegata al continente per 365 giorni all'anno", commenta Onorato. Moby-Tirrenia riesce ad essere uno dei motori trainanti dell'economia sarda grazie ai 567 dipendenti diretti, tutti sardi, e a migliaia di posti di lavoro generati dall'indotto, "in un circolo virtuoso - si legge nel report - che ha la continuità territoriale come elemento fondante".

I dati scientifici di Ambrosetti sono misurati secondo il "modello dei 4 Capitali", cioè quantificando gli impatti sul territorio di un operatore economico in base alle dimensioni di quattro variabili: capitale economico, sociale, cognitivo, ambientale. Tornando al valore del gruppo sul Pil, lo studio Ambrosetti dice che 1,1 miliardi di euro del fatturato turistico sardo viaggia con le navi di Onorato, con un valore aggiunto di 420 milioni che rappresenta il 17% del Pil turistico. Decisivo è anche il ruolo del trasporto merci. In numeri, è di 2,1 miliardi il valore dell'export dalla Sardegna al continente, con la creazione di 592 milioni di Pil regionale. Capitolo investimenti: 130 milioni di euro nell'ultimo triennio. La flotta, poi, sta per essere cambiata radicalmente con navi più nuove, più 'verdi' e più adatte alle esigenze dei viaggiatori di oggi.

E a queste risponderanno i due grandi traghetti in via di costruzione in Cina e che collegheranno Livorno con Olbia. Sono concepiti come vere navi da crociera, "fedeli al nostro motto che la vacanza inizia dal viaggio", chiarisce Onorato. Recentemente, nei cantieri tedeschi di Flensburg sono state anche varate le due più grandi e 'verdi' ro-ro del Mediterraneo: la Maria Grazia Onorato e Alf Pollak. Qualche record: Moby-Tirrenia è la prima azienda al mondo per capacità di passeggeri (47.147) e posti letto (19066). Il gruppo è anche primo al mondo per capacità di posti auto (11888, il 4,6% della capacità globale delle aziende del settore).