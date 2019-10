Monte Claro, biodiversità e prodotti Km0

(ANSA) - CAGLIARI, 11 OTT - "Orti, arti e giardini", fine settimana a Cagliari tra cibo genuino, verde e biodiversità.

Sarà il Parco di Monte Claro ad ospitare sabato 12 e domenica 13 ottobre la quarta edizione della manifestazione nata nel 2013 dalla collaborazione tra il Comune di Cagliari e Slow Food, con il coinvolgimento quest'anno anche della Città Metropolitana e del Coni. Obiettivo: sensibilizzare l'opinione pubblica verso modelli produttivi e di consumo sostenibili. Dalle 9 del mattino al tramonto, con ingresso gratuito, a Monte Claro ci saranno oltre cento espositori tra stand di prodotti alimentari e artigianali. E poi vivaisti provenienti da tutta Italia, food truck, associazioni ed esperti. Due giorni di mostre, eventi musicali, sport, laboratori del gusto e forum.

"Quella dei cambiamenti climatici è l'emergenza del terzo millennio. Porre in essere politiche di contrasto è una sfida che parte innanzi tutto dagli enti locali - spiega il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu - Noi per primi, abbiamo il dovere di diffondere una nuova sensibilità che possa contribuire a cambiare i modi di produrre e consumare, attraverso l'educazione delle nuove generazioni, le buone pratiche come gli acquisti pubblici ecologici e le mense verdi".

Le precedenti edizioni di Orti Arti e Giardini - la prima al Monte Claro nel 2013, la seconda e la terza al Parco della Musica nel 2015 e 2017 - hanno registrato una media di oltre 20 mila visitatori. L'edizione di quest'anno conferma Monte Claro una cerniera tra la città e l'area Metropolitana.(ANSA).