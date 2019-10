A Fonni una maxi piantagione di cannabis

Duecento piante di cannabis, in ottimo stato vegetativo e alte quasi due metri, sono state sequestrate nella campagne di Fonni dai carabinieri della locale stazione in collaborazione con i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna. La piantagione si trovava all'interno di una vera e propria azienda agricola, munita di tutta la strumentazione necessaria per la coltivazione. Era distribuita in filari e dotata di un sistema di irrigazione a goccia alimentata da una vasca di acqua di sorgente. Dopo averla individuata ben nascosta dalla vegetazione, i militari hanno proceduto all'estirpazione delle piante e al sequestro delle tubature. I militari indagano per l'identificare i responsabili della coltivazione.