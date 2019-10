Club Esse gestirà villaggio Cala Gonone

Club Esse gestirà dall'estate 2020, per 18 anni, il villaggio Palmasera, 430 camere sulla costa di Cala Gonone, nella Sardegna dell'est, dove la catena alberghiera ha già una struttura di prestigio acquisita da poco, il Club Esse Cala Gonone Beach Village. L'annuncio è stato dato dal gruppo al TTG Travel Experience, il salone del mercato turistico a Rimini.

Con questa nuova acquisizione, le camere di cui Club Esse può disporre a Cala Gonone salgono a 734, confermando una volta di più l'interesse della società a espandersi nell'isola, dove conta già 11 delle sue 17 strutture. "Con questa operazione intendiamo rilanciare e dare nuova vita a un villaggio famosissimo nell'ambito del turismo sardo e tuttavia non adeguatamente valorizzato", spiega Marco Baldisseri, CMO del Gruppo Club Esse. "Sia la struttura in sé che la località in cui si trova meritano un posizionamento ben diverso da quello avuto finora e - aggiunge - noi siamo intenzionati a far sì che lo raggiungano, mettendone in luce le peculiarità e investendo in servizi e personale all'altezza, come abbiamo già fatto altrove con successo". Club Esse è una società italiana di gestione alberghiera che gestisce 17 tra villaggi e hotel, vale a dire quasi 3.000 camere tra Sardegna, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Lazio e Valle d'Aosta.

Tramite la partecipata Atos Re ha acquisito, in Sardegna, il complesso alberghiero di Roccaruja, a Stintino (Sassari) accanto alla spiaggia de La Pelosa. Sul fatturato il Club Esse stimadi superare i 30 milioni di euro, +7% rispetto ai 28 del 2018 (nel 2017 erano 25).