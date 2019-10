Droga nascosta negli ovili, tre arresti

Tre arresti tra Nuorese e Sud Sardegna per la droga nascosta negli ovili. I primi due, Paolo Scintu di 35 anni di Gergei e Antonio Porcedda di 25 di Serri, avevano occultato otto chili di marijuana nelle campagne di Gergei; il terzo, Lucifero Contu, di 41 anni di Cagliari, quattro etti della stessa sostanza a Vallermosa. Le manette sono scattate al termine di due diverse operazioni della polizia di Stato e della polizia Penitenziaria di Cagliari. Gli arresti sono stati convalidati dal Gip di Cagliari, che ha disposto i domiciliari per Contu e per Porcedda e il carcere per Scintu. L'attività di indagine ha avuto origine da un'inchiesta sviluppata dal Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria.