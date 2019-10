Cyberbullismo: due minori ammonite

Avevano preso di mira una coetanea, mettendo in rete un video nel quale umiliavano la ragazza. Per due minorenni della provincia di Nuoro è scattato un ammonimento per cyberbullismo firmato dal Questore Massimo Colucci, a seguito delle indagini condotte in sinergia col Servizio centrale Anticrimine della Polizia di Stato Il provvedimento amministrativo, fanno sapere gli inquirenti, è il primo emanato in Sardegna. I dettagli della vicenda sono stati spiegati in una conferenza stampa dal capo della Squadra Mobile Silvio Esposito.

Postate sui social, le azioni di bullismo hanno sconvolto la giovane vittima, che però è stata subito supportata dalla famiglia, educatori, strutture di recupero e istituto scolastico. Grazie a questo percorso la minorenne ha trovato il coraggio di raccontare alla Polizia le prepotenze subite. Gli agenti hanno trovato in rete gli episodi da lei segnalati e per le due 'bulle' è scattato l'ammonimento: se le angherie dovessero continuare, entrambe verranno denunciate alla Procura dei minori.