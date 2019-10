Ambiente, 56% vuole impegno aziende

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - Per il 56% degli italiani il buon esempio in tema di senso civico e sensibilità ambientale deve arrivare dalle aziende, oltre che dalle istituzioni. A rivelarlo è l'indagine condotta da Doxa per Ichnusa, il birrificio sardo di Assemini, 'Gli italiani e i piccoli gesti che cambiano il mondo'. La ricerca, in cui emerge anche che 7 italiani su 10 cercano di cambiare il territorio in cui vivono con piccoli gesti (dal riciclo di rifiuti, al risparmio dell'acqua a una maggiore attenzione ai consumi domestica, solo per citarne alcuni), ha messo in luce come i valori della campagna di Ichnusa #ilnostroimpegno - che ha visto i 97 dipendenti del birrificio impegnati con la comunità sarda, Legambiente e gli atleti del Cagliari e della Dinamo Sassari per la pulizia dai rifiuti e la salvaguardia del territorio in diverse zone della Sardegna - siano di fatto condivisi dalla maggiorate degli italiani. Tanto che l'impegno di Ichnusa sul fronte ambientale è stato giudicato in maniera positiva dall'84% degli intervistati.