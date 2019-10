Cinema: Sardegna scommette su animazione

La Sardegna, già fucina di importanti autori di fumetti, si candida a diventare punto di riferimento per il cinema di animazione tradizionale, quello dei classici della Disney, da Dumbo a Il Libro della giungla. La Fondazione Sardegna Film Commission è pronta per questa nuova scommessa promuovendo il primo corso in animazione 2D, completamente gratuito. Una opportunità di lavoro per chi sogna di vedere muovere sul grande e piccolo schermo il proprio personaggio disegnato o la propria creatura immaginaria ancora 'ingabbiata' sulla carta.

Non solo un volo sulle ali della fantasia - o sulle orecchie di Dumbo per restare in tema - ma un dettagliato percorso di studi. Un'occasione unica per chi ha già la passione per il disegno e l'animazione e vuole provare a trasformarla in una vera e propria occupazione. Partecipare non sarà un gioco: i 15 selezionati seguiranno per tre mesi un ciclo di lezioni per specializzarsi sulla piattaforma Toon Boon, la società che ha fornito il software per la realizzazione di importanti cartoni animati della Fox come I Simpson, della Disney e della Warner Bros, la casa di produzione di Willy il coyote.

"L'obiettivo - spiega la Film Commission - è quello di individuare giovani motivati da formare contestualmente alla produzione di progetti di animazione, oltre che promuovere illustratori e creativi del territorio". Libero spazio alla fantasia, ma soprattutto alla creatività e alle professionalità della Sardegna. Il bando per la partecipazione al corso, primo passo del progetto Nas (Nuova animazione Sardegna) voluto dalla Regione, scadrà il 10 ottobre prossimo. Chi vuole trasformare i propri sogni in realtà, dovrà inviare la candidatura entro le ore 10 al all'indirizzo filmcommission@pec.regione.sardegna.it.