Cade da cavallo a Noragugume, è grave

Un giovane di 20 anni, Michele Spada, di Noragugume, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Sassari dopo una brutta caduta da cavallo. Il ragazzo ha battuto la testa e riportato un grave trauma cranico. I medici del 118, arrivati sul posto, hanno trovato il ventenne riverso a terra in stato di incoscienza e hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasportarlo nel più breve tempo possibile a Sassari. I soccorritori sono giunti nel luogo dell'incidente, una zona di campagna ma distante solo cinquanta metri dal centro del paese, intorno alle 11. Sono stati i parenti del giovane a dare l'allarme: hanno visto rientare a casa il cavallo da solo, sono quindi usciti a cercarlo trovandolo a terra.