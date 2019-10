Stadio S.Antioco,abbattimento torri faro

Entrano nel vivo i lavori straordinari nello stadio comunale di via Amerigo Vespucci. Tra le varie opere in programma, anche l'abbattimento delle attuali torri faro che verranno sostituite con impianti moderni e funzionali. L'interevento è necessario per ragioni di sicurezza: per questo, con un'ordinanza sindacale, sono stati disposti per i giorni 3, 4 ed eventualmente il 5 ottobre, l'interdizione temporanea del traffico, la sosta di mezzi e lo sgombero temporaneo di edifici di proprietà privata ubicati in prossimità dello stadio comunale per consentire l'esecuzione dei lavori, che avverranno secondo precise scansioni temporali, e comunque dalle 8 e fino, al massimo, alle 18.

Per mettere in sicurezza tutta la zona circostante a ciascuna singola torre, tutti i residenti e occupanti dei caseggiati e tutti i veicoli che ricadono in un raggio di 32 metri dovranno essere sgomberati per il tempo strettamente necessario alle operazioni e movimentazione degli spezzoni delle torri. Concluse le operazioni di ogni singola torre, i residenti interessati potranno ritornare nelle proprie abitazioni. Il 3 ottobre si procederà con lo smontaggio delle torri faro che si affacciano su via Nazionale: prima la torre 3, le cui operazioni si concluderanno entro le 11.30-12. Successivamente sarà il turno della torre 4, con il via intorno alle 12. Verranno interdetti il traffico, la sosta e il passaggio di persone lungo il tratto di strada in via Nazionale dall'intersezione con via Rinascita sino all'intersezione con via Castelcastro.

Terminate le operazioni di messa a terra della torre 4, si procederà con la 2, prevista per venerdì 4 ottobre a partire dalle 8 in poi, salvo eventuali ritardi (con termine previsto orientativamente per le 11:30-12). Verranno interdetti il traffico, la sosta e il passaggio di persone lungo il tratto terminale di via Castelcastro. Infine la torre 1, a partire dalle 12 in poi, con termine per le 15:30-16. Verranno interdetti il traffico, la sosta e il passaggio di persone lungo il tratto di via Vespucci dall'intersezione con via Asiago sino al civico 42 sempre di via Vespucci.