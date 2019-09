Migranti: in 200 tra Sicilia e Sardegna

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Ancora sbarchi sulle coste italiane.

Nelle ultime 24 ore sono arrivati oltre 200 migranti: 33 tunisini soccorsi al largo di Pantelleria, una quarantina di algerini con barchini di 5 metri sulle coste del sud della Sardegna e oltre 150 a Lampedusa, con 7 barchini. Micro sbarchi che sono l'ennesima conferma di un fenomeno che gli esperti hanno segnalato da qualche mese: è ripreso il traffico con le 'navi madre', i grossi pescherecci partiti da Libia e Tunisia carichi di migranti che a poche miglia dalle acque territoriali italiane trasbordano le persone sui barchini con cui poi queste raggiungono la costa. Dei 7 arrivati a Lampedusa, il più grande era un guscio di legno di 8 metri: impossibile che siano partiti in maniera autonoma dalle coste africane. Da dove, invece, era partito il gommone con 70 migranti a bordo soccorso dalla Guardia Costiera libica. Le persone "sono rimaste per giorni in pericolo in mare aperto e due di loro sono in condizioni critiche", ha fatto sapere l'Unhcr in Libia.