Tenta di incendiare casa dell'ex,fermato

Si è introdotto a casa della ex e ha tentato di incendiarla. Protagonista dell'episodio avvenuto ieri a Quartu (nell'hinterland di Cagliari), un 51enne arrestato dalla polizia per stalking, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nel pomeriggio al 113 è arrivata la chiamata della vittima, una donna di 54 anni, che segnalava di aver ricevuto una telefonata da parte dell'ex marito: "Mi ha detto che sta venendo a casa per incendiarla", avrebbe detto dichiarando di essere fuggita dall'abitazione per paura, visto che già nei giorni scorsi lo aveva denunciato. Nel frattempo l'uomo si è introdotto in casa, sfondando una porta posteriore, non prima di aver incendiato il portone d'ingresso.

La 54enne ha tenuto al telefono l'ex marito fino a quando i poliziotti del commissariato di Quartu non sono entrati in casa. Gli agenti lo hanno sorpreso, steso sul divano, mentre parlava al telefono con la ex. Perquisito i poliziotti hanno trovato tre accendini e una pistola scacciacani priva di tappo rosso. Salito sulla Volante, il 51enen ha danneggiato anche l'auto.