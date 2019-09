Giubileo N.S.di Bonaria,apre Porta Santa

(ANSA) - CAGLIARI, 27 SET - Inizia, con l'apertura della Porta Santa in programma domenica 29 settembre alle 18, il Giubileo per i 650 anni dell'arrivo miracoloso a Cagliari della cassa contenente il simulacro della Madonna di Bonaria, patrona massima della Sardegna. La statua della Vergine e la cassa sono tuttora custodite nell'omonimo Santuario dai frati dell'Ordine di N.S. della Mercede, che hanno definito un programma di massima per il prossimo anno.

Nel frattempo domenica la messa sarà celebrata nella piazza antistante la Basilica, dove normalmente la Chiesa sarda ha riunito i fedeli per l'arrivo dei diversi pontefici che hanno fatto visita al Santuario, l'ultimo dei quali Papa Francesco il 22 settembre del 2013. La celebrazione eucaristica sarà guidata dall'arcivescovo di Cagliari, monsignor Arrigo Miglio, che poi aprirà la Porta Santa del Santuario, e da padre Giovannino Tolu, rettore del Santuario. "E' un momento di gioia comunitaria non solo per Cagliari ma per tutta la famiglia sarda - dice all'ANSA padre Tolu - La Porta rappresenta Gesù. Chi la attraverserà potrà ottenere l'indulgenza plenaria".(ANSA).