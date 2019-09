Polstrada, calano gli incidenti mortali

(ANSA) - CAGLIARI, 26 SET - Gli incidenti mortali lungo le strade della Sardegna sono in calo rispetto alla media nazionale. Il dato è emerso oggi nel corso della giornata 'Zero vittime della strada', evento conclusivo della campagna "Edward" (European Day Whithout a Road Death), promossa dal network europeo delle Polizie Stradali "Tispol", e ha visto coinvolti tutti i compartimenti della Polizia stradale d'Italia e, chiaramente, anche la Sardegna.

Per sensibilizzare i cittadini sui temi della sicurezza stradale, la Polstrada di Cagliari ha organizzato un incontro all'interno del centro commerciale Le Vele di Quartucciu, dove gli operatori hanno diffuso materiale informativo, mostrando anche tutte le attrezzature utilizzate durante i controlli stradali, ma soprattutto hanno risposto alle domande dei cittadini, fornendo consigli utili per evitare incidenti, viaggiare in sicurezza e rispettare le norme del codice della strada.

Secondo i dati in mano alla Polizia stradale, in tutta l'isola nel 2019 si sono verificati 42 incidenti in cui hanno perso la vita 43 persone, mentre 39 sono rimaste ferite.

Un numero in netto calo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando si erano registrati 74 incidenti con 76 vittime e 52 persone rimaste ferite. (ANSA).