Rogo in appartamento, evacuato stabile

Un incendio scoppiato per cause accidentali poco dopo le 8.30 ha distrutto un appartamento in via Saffi, nel centro storico di Sassari. La casa al terzo piano di una palazzina al momento del rogo era vuota, il proprietario, è fuori città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e le volanti della polizia. La palazzina è stata momentaneamente evacuata e la via Saffi chiusa al traffico. I pompieri hanno spento l'incendio e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dello stabile.