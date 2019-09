Serra marijuana in casa, due arresti

Avevano trasformato la loro casa ad Arixi, una frazione di Senorbì, in una vera e propria serra per la coltivazione di marijuana e avevano anche installato 21 trasformatori elettrici da 600 watt, a cui erano collegate le lampade per la coltivazione della cannabis. Due donne, Maria Giovanna Serra, 38 anni nata a Providencia, Santiago del Cile, e Giovanna Pili, 57 anni di a Capoterra, rispettivamente cognata e suocera, sono state arrestate dal gruppo Falchi della Squadra Mobile di Cagliari per produzione e detenzione illegale di sostanze stupefacenti, in concorso.

Un eccessivo consumo di corrente elettrica aveva messo gli agenti sulle tracce delle due donne. Poi è scattata la perquisizione che ha portato alla scoperta di una mansarda di circa 80 mq dedicata esclusivamente alla coltivazione della marijuana. Trovate oltre 200 piante di cannabis altre tra i 25 e i 95 cm e tutto il materiale per la coltivazione indoor che avrebbe prodotto circa 8 kg di droga per un valore di circa 45 mila euro.