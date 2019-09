Gioielliere rapinato a Cagliari

Un gioielliere è stato rapinato questa mattina in pieno centro a Cagliari, portata via una borsa piena di preziosi. Il colpo, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, è stato messo a segno intorno alle 6 in piazza del Carmine. Il gioielliere stava andando in negozio quando è stato affiancato da un'auto con a bordo due o tre persone. I malviventi lo hanno bloccato e, minacciandolo con una pistola, si sono fatti consegnare la borsa con i gioielli. Preso il bottino sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante che hanno avviato le ricerche dei rapinatori. Il caso è adesso in mano agli specialisti della squadra mobile. Nella rapina il gioielliere non è stato ferito.