Basket: la Dinamo vince la Supercoppa

La Dinamo Banco di Sardegna fa il bis e mette in bacheca la seconda Supercoppa italiana della sua storia. Capitan Devecchi e compagni hanno sollevato al cielo il trofeo al PalaFlorio di Bari, al termine della sfida tirata fino all'overtime contro i campioni d'Italia della Reyer Venezia, sconfitti con il punteggio di 83-80, dopo che i ragazzi di coach Pozzecco erano stati sopra anche di 20 punti. Una vittoria biancoblu che sa di rivincita dopo la sconfitta patita contro i lagunari nella finale scudetto dello scorso giugno.

Brillano di biancoblu anche i premi di Mvp della Supercoppa e di miglior difensore della competizione, assegnati a Curtis Jerrels, a referto con 19 punti, 4 su 6 da tre e 5 rimbalzi, e Michele Vitali. Eppure la conquista della seconda Supercoppa Dinamo, dopo quella vinta nel 2014, non è stata impresa facile: i "giganti" hanno dominato il primo tempo mettendo anche 20 punti di distacco fra loro la Reyer. Poi hanno subito la rimonta paziente e inesorabile dei veneziani, pur privi della stella Austin Daye, espulso dopo pochi minuti di gioco per un fallo antisportivo e un tecnico inanellati in un amen. Alla fine ha vinto il talento e il cuore Dinamo, con Jerrells nelle vesti di cecchino, McLean stratosferico e Pierre implacabile dalla lunetta.

"Abbiamo visto in campo tutto quello che di positivo si può vedere in una partita di basket", commenta il coach Gianmarco Pozzecco prima di lanciarsi nei festeggiamenti, "Abbiamo visto una grande Venezia, che ci ha fatto soffire le pene dell'inferno, ma grandissimi i miei ragazzi, sono stati meravigliosi. Questa coppa la dedico a tutti i sardi".