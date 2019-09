Campionati tennis:Floris prima finalista

Anna Floris superstar alle semifinali dei campionati italiani di tennis di seconda categoria in corso di svolgimento al Tennis club di Cagliari: la campionessa sarda vince 6-1, 6-0 contro Costanza Traversi. E approda in finale contro la sorpresa del torneo, Nicole Fossa Huergo. Non solo: Floris, questa volta, in coppia con Monica Cappelletti sconfigge nel pomeriggio 6-1, 6-1 ancora Traversi, in tandem con Natasha Piludu. E domani mattina dovrà giocare quindi anche una seconda finale, quella di doppio.

Le avversarie per il titolo saranno Enola Chiesa, la giocatrice che più ha dato filo da torcere a Floris in questo torneo, e Giulia Gabba, brave a chiudere in due set (7-5, 6-4) la semifinale contro Gaia Squarcialupi e Giulia Crescenzi. Un discorso a parte, tornando al singolare femminile, merita Fossa Huergo, partita dalle qualificazioni e arrivata ora a giocarsi il titolo con Floris dopo aver battuto 6-3, 6-0 la titolatissima Gabba, ex top 200. Nata a Isernia da genitori argentini, Fossa Huergo gioca per il circolo tennis Bologna. In questi campionati ha giocato e vinto sette partite.

E non ha mai perso un set. La finale del campionato maschile vedrà invece in campo Federico Campana, Eur sporting club, contro Alberto Cammarata, Country club Palermo. Campana ha battuto in due set 6-4, 6-0 Giulio Graziotti, Ferratella, nel derby tra club romani. Cammarata si è invece imposto 6-1, 6-3 contro Andrea Grazioso, circolo tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria. Nel doppio maschile la finale sarà tra Giorgio Portaluri-Giuseppe Tresca e Andrea Grazioso-Luca Potenza.

Domenica la giornata conclusiva dei campionati. In palio quattro titoli e un montepremi di 23mila euro. Si parte con Floris-Fossa Huergo alle 10 e, a seguire, la sfida Campana-Cammarata. Nel doppio, primo match alle 10 tra Portaluri-Tresca e Grazioso-Potenza. E poi, non prima delle 12, Floris-Cappelletti contro Chiesa-Gabba.