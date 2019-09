Palma crolla sulla strada a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 19 SET - Momenti di paura questa mattina in via della Pineta a Cagliari, a causa della caduta improvvisa di una grossa palma.

La pianta, fortunatamente non ha travolto persone o auto in transito. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata all'altezza dell'incrocio con via Forlanini. La grossa pianta si è prima piegata e poi è precipitata sull'asfalto. Le persone che transitavano nella zona hanno chiamato il 115.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della municipale e gli uomini del verde pubblico. La palma è stata poi tagliata in vari pezzi e rimossa dalla sede stradale. (ANSA).